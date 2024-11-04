Николай Патрушев: работа крымских судостроительных заводов осложнена действиями ВСУ

ЦАМТО, 1 ноября. Работа судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями ВСУ, поэтому крайне важны дополнительные меры по защите предприятий от диверсионно-террористических угроз.

Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, выступая в Крыму на совещании по вопросам судостроения.

"Следует особо отметить, что производственная деятельность судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями Вооруженных сил Украины по нанесению им ущерба", – цитирует "РИА Новости" Н.Патрушева.

"Поэтому крайне важно принять дополнительные меры по защите инфраструктуры предприятий от диверсионно-террористических угроз, обеспечить строгое выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов", – подчеркнул он.

Н.Патрушев констатировал, что задачи, поставленные перед крымскими судостроителями после возвращения полуострова в состав России, в полной мере не выполнены, производственный потенциал местных предприятий в полном объеме не используется.

По его словам, "в советский период судостроительные предприятия Крыма были способны строить суда различных классов – от супертанкеров типа "Крым", лихтеровозов с атомной энергетической установкой, до катеров на подводных крыльях "Комета" и плавучих кранов большой грузоподъемности, а местные судоремонтные заводы обеспечивали ремонт морских судов и кораблей всех типов. Из-за распада СССР компетенции крымских предприятий судостроительной отрасти оказались снижены".

"После возвращения в 2014 году Крыма в состав России были определены задачи по финансовому оздоровлению, техническому перевооружению и обеспечению загрузки производственных мощностей судостроительных предприятий республики Крым и города Севастополя. Однако в полной мере данные задачи пока не реализованы. Имеющийся производственный потенциал предприятий судостроительного комплекса не используется в полном объеме", – констатировал помощник президента.

По словам Н.Патрушева, еще одним проблемным вопросом, характерным для судостроительных и судоремонтных предприятий Крыма и Севастополя, является их кадровое обеспечение.

"Отмечается дефицит инженеров, специалистов среднего звена, основных производственных рабочих. Остается еще низким уровень их заработной платы", – цитирует "РИА Новости" Н.Патрушева.