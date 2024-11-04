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Военное обозрение

Глава МИД РФ: Турция способна внести весомый вклад в дальнейшее развитие БРИКС

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Источник изображения: topwar.ru

С 22 по 24 октября в Казани прошел уже 16-й по счету саммит БРИКС. Стоит отметить, что мероприятие привлекло пристальное внимание экспертов и политиков по всему миру.

Причиной тому стало то, что в Россию приехали представители более 30 государств, которые изъявили желание присоединиться к содружеству. На фоне этого уже ни у кого не возникает сомнений, что союз будет лишь расширяться, и составит серьезную конкуренцию G7, а также всему коллективному Западу.

Стоит отметить, что особое внимание со стороны экспертов в данном случае привлекла Турция, которая подала заявку на вступление в БРИКС в начале сентября текущего года. Напомним, что страна является членом НАТО.

В свою очередь, комментируя намерения властей Анкары в интервью газете Hürriyet, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия полностью приветствует стремление Турции присоединиться к содружеству.

Уверен, что Турция способна внести весомый вклад в дальнейшее развитие БРИКС

- приводит издание слова российского министра.

При этом Лавров добавил, что параметры участия Турции в содружестве будут определяться на основе консенсуса остальных участников.

Напомним, что турецкие власти подали заявку на полноформатное участие в БРИКС. При этом на данный момент основными членами содружества являются девять государств, четыре из которых присоединились к нему в начале текущего года.

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Страны
Россия
Турция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
БРИКС
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