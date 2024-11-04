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РИА Новости

Патрушев рассказал о нереализованном потенциале крымских судостроителей

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Патрушев: мощности крымских судостроителей не используются в полной мере

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Задачи, поставленные перед крымскими судостроителями после возвращения полуострова в состав России, в полной мере не выполнены, производственный потенциал местных предприятий в полном объеме не используется, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

В советский период судостроительные предприятия Крыма были способны строить суда различных классов – от супертанкеров типа "Крым", лихтеровозов с атомной энергетической установкой, до катеров на подводных крыльях "Комета" и плавучих кранов большой грузоподъёмности, а местные судоремонтные заводы обеспечивали ремонт морских судов и кораблей всех типов, напомнил Патрушев, выступая на полуострове на совещании по вопросам судостроения. Из-за распада СССР компетенции крымских предприятий судостроительной отрасти оказались снижены, добавил он.

"После возвращения в 2014 году Крыма в состав России были определены задачи по финансовому оздоровлению, техническому перевооружению и обеспечению загрузки производственных мощностей судостроительных предприятий республики Крым и города Севастополя. Однако в полной мере данные задачи пока не реализованы. Имеющийся производственный потенциал предприятий судостроительного комплекса не используется в полном объеме", - констатировал помощник президента.

По словам Патрушева, еще одним проблемным вопросом, характерным для судостроительных и судоремонтных предприятий Крыма и Севастополя, является их кадровое обеспечение.

"Отмечается дефицит инженеров, специалистов среднего звена, основных производственных рабочих. Остается ещё низким уровень их заработной платы", - посетовал Патрушев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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