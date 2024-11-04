Арти Грин считает, что низкое качество оперативного командования и профнепригодность в украинской армии повлияла на последние потери Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Последние потери территорий и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) связаны с низким профессионализмом командования оперативно-тактического и оперативно-стратегического звена, ВС РФ имеют значительное превосходство в этом компоненте. Такое мнение высказал капитан украинской армии в запасе с псевдонимом Арти Грин.

"В Угледаре [был допущен] провал командования, примерно такая же ситуация была в других местах. Иногда в бой вводились подразделения, не знакомые с театром боевых действий. <...> Во встречных боях в лучшем случае у нас потери были один к одному. <...> А вообще когда противник занимает оборону и мы наступаем в условиях не паритета остальных сил и средств, потерь у нас больше. И таких деятелей, которые посылают подразделения [на убой] у нас хватает. [Александр] Сырский входит в плеяду "выдающихся военачальников", им всегда мало людей. Все, что связано с нашими последними потерями, связано с низким качеством оперативного командования, я бы сказал с профнепригодностью этого звена. <...> У нас проблема в оперативно-тактическом и оперативно-стратегическом звене. И в связи с тем, что противник это звено вырастил, оно значительно превосходит нас в этом компоненте", - сказал он в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Сырского в безосновательной смены командиров бригад, покровительстве лояльным ему лицам. Также, по ее словам, украинский Генштаб распорядился перевести 20% медиков в состав пехотных частей, затем главком ВСУ Александр Сырский приказал перевести технический персонал военной авиации в ряды пехоты. Владимир Зеленский 30 октября заявил, что при ситуации в зоне ведения боевых действий, когда соотношение численности войск составляет один к восьми в пользу РФ, украинским солдатам стоит отступать. В свою очередь 29 октября глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко сообщал о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ, охарактеризовав ситуацию как угрожающую.