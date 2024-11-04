Крымские судоверфи дополнительно защитят от диверсий и терроризма

Дополнительные меры по защите судостроительных предприятий Крыма от диверсионно-террористических угроз со стороны Украины были выработаны на совещании, которое провел помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки на полуостров.

"Николай Патрушев ознакомился с работой судостроительных предприятий Крымского полуострова. Кроме того, помощник президента РФ провел совещание с руководителями судостроительных и судоремонтных предприятий, расположенных на Крымском полуострове, представителями федеральных и региональных органов власти. Обсуждено текущее состояние судостроительной отрасли в регионе и перспективы развития заводов и верфей", – цитирует РИА Новости заявление аппарата Патрушева.

Севастопольский морской завод Пресс-служба "Севморзавода"

Участники совещания подчеркнули, что в числе приоритетов национальной морской политики РФ в Азово-Черноморском регионе является модернизация портовой и прибрежной инфраструктуры, а также развитие судостроительного комплекса. Отдельное внимание уделили модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей предприятий, обеспечению их заказами, решению финансовых вопросов и кадровых проблем.

Как сообщается, "на совещании также выработаны дополнительные меры по защите предприятий от диверсионно-террористических угроз со стороны вооруженных формирований Украины".