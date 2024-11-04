Началась сборка первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2" для ВВС Финляндии

ЦАМТО, 1 ноября. На предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) началась сборка первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", предназначенного для ВВС Финляндии.

Символическое мероприятие, посвященное подписанию первых компонентов истребителя с национальным серийным номером JF-501 (заводской номер MF-1), состоялось 28 октября с участием представителей ВВС Финляндии, командования логистики ВС Финляндии и Министерства обороны. Согласно планам, церемония выкатки JF-501 будет проведена в конце осени 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2018 года командование логистики ВС Финляндии направило в адрес правительств Великобритании, Франции, Швеции и США запросы о предложениях в рамках программы поставки новых многоцелевых истребителей HX для замены 62 устаревших F/A-18C/D "Хорнет" ВВС страны. По итогам проведенного конкурса в декабре 2021 года правительство Финляндии приняло решение о приобретении 64 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" в конфигурации Блок.4.

Финляндия стала 14-й страной, выбравшей F-35 для оснащения своих ВВС. Письма с предложением и принятием предложения на поставку самих самолетов F-35A и их техническое обслуживание Министерство обороны Финляндии подписало в феврале 2022 года. Контракт также включает сопутствующие системы и обрудование, вооружение, обучение персонала, техническое обслуживание и т.д.

Первые истребители F-35A будут переданы ВВС Финляндии в конце 2025 года. Согласно планам, первые восемь самолетов на начальном этапе будут размещены на авиабазе "Эббинг" (шт.Арканзас), где будет проходить обучение финских пилотов. На авиабазу "Рованиеми" в Финляндии первые истребители F-35A выполнят перелет в конце 2026 года.

Как ожидается, самолеты F-35A останутся на вооружении ВВС Финляндии до 2060-2070-х годов.