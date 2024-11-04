Экс-офицер ВСУ потребовал уволить Сырского

Арти Грин считает, что если этого не сделать, украинские войска и дальше будут отступать, теряя территории и людей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский должен отправить в отставку нынешнего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, заявил бывший капитан украинской армии с псевдонимом Арти Грин.

"Все в руках верховного главнокомандующего, <...> нужна политическая воля. Сырский должен быть снят, на его место должен быть поставлен главнокомандующий, который имеет позитивный практический опыт командования соединениями или даже бригадами", - сказал он в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Бывший офицер добавил, что если этого не сделать, украинские войска и дальше будут отступать, теряя территории и людей.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Сырского в манипуляции данными в отчетах с целью сокрытия провалов ВСУ, потребовав его увольнения. Она подала заявление в Государственное бюро расследований Украины против действующего главнокомандующего украинской армии. Позже депутат расширила заявление, потребовав возбудить уголовное дело и в отношении его предшественника Валерия Залужного. По ее словам, Сырский и его команда отправляют в бой необученных людей, что приводит к массовой гибели личного состава.