У ТАСС оказались новые фото с полигонов подготовки ВСУ в Британии

Речь идет о групповых кадрах, сделанных во время тренировок, эпизодах, снятых в ходе вручения сертификатов о прохождении спецкурса в рамках операции "Интерфлекс"

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Новые фото, подтверждающие участие Великобритании в подготовке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), появились в распоряжении ТАСС.

На кадрах, предоставленных российскими спецслужбами, запечатлены эпизоды с британского полигона. В частности, речь идет о групповых фото, сделанных во время тренировок, эпизодах, снятых в ходе вручения сертификатов о прохождении спецкурса в рамках операции "Интерфлекс". Кроме того, в распоряжении агентства имеется фото одного из сертификатов за подписью британского шеф-инструктора и командира учебной роты Украины.

© ТАСС Источник изображения: © ТАСС

30 октября ТАСС опубликовал кадры присутствия военных ВСУ на полигонах в Великобритании. На видео украинские солдаты покидают полигон после прохождения обучающего курса. Автобус с военнослужащими провожают инструкторы из Румынии, Финляндии и Британии. Здесь же запечатлены ангары с флагами этих стран.