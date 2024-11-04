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ТАСС

Лавров заявил, что Киев и Запад не ищут мира

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Министр иностранных дел РФ отметил, что это не оставляет шансов на успех посредничества Турции

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Мир на Украине не входит в планы Запада и Киева, это не оставляет шансов на успешное посредничество Турции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Hurriyet.

"На данный момент мир в планы наших противников не входит. Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом [РФ] Владимиром Путиным в июне этого года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, воздушные атаки по объектам в других приграничных регионах. Вашингтон и его союзники оказывают Киеву всестороннюю поддержку, обсуждают возможность использования западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Владимир Зеленский не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Москвой. Едва ли в такой обстановке имеют шансы на успех посреднические усилия какой-либо страны, в том числе Турции", - отметил министр, комментируя перспективы турецкого посредничества в урегулировании российско-украинского конфликта.

Лавров также обратил внимание на то, что Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. В то же время он отметил, что в России ценят усилия Турции по содействию урегулированию украинского кризиса. 

"Россия открыта к политическому урегулированию. Но речь должна идти не о временном прекращении огня, а о завершении конфликта путем устранения его первопричин. К ним относится расширение НАТО на восток, создание угроз жизненным интересам безопасности России, нарушение киевским режимом прав русских и русскоязычных жителей Украины", - резюмировал глава дипведомства. 

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