Разработчик рассказал о применении увеличивающих дальность FPV-дронов комплектов "Гермес"

По словам официального представителя конструкторского бюро "Гермес", сейчас в Курской области используются сотни таких комплектов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сотни комплектов систем помехозащищенной связи для FPV-дронов "Гермес", увеличивающих дальность их полета до 100 км, были направлены в Курскую область с начала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил официальный представитель конструкторского бюро (КБ) "Гермес" (входит в НПО "Кайсант").

"Заявки на наше оборудование начали поступать с момента начала атаки на Курскую область. Мы приняли стратегическое решение о бесплатной отправке в регион комплектов систем помехозащищенной связи "Гермес", поскольку сотрудничаем с рядом российских подразделений. Уже через несколько дней после этого из Курской области начали поступать массовые заказы. На данный момент число применяемых в данном регионе комплектов связи "Гермес" исчисляется сотнями. Бойцы высоко оценивают эффективность изделий", - рассказали в организации.

По словам собеседника ТАСС, российские системы связи "Гермес" позволяют беспилотным летательным аппаратам работать вне зависимости от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

"Зачастую работоспособность любого полетного оборудования зависит от типа глушилок, которые стоят в этом направлении. "Гермес" предназначен для того, чтобы оборудование летало в независимости от зоны воздействия средств РЭБ. Есть РЭБ или нет РЭБ - "Гермес" все равно летает. Связано это с тем, что мы смещаемся по частотам и работаем по принципу, чтобы РЭБ нас вообще не доставал. У изделия большая ширина рабочих частот. Частота начинается сейчас со 150 МГц и заканчивается на 960 МГц. В этом диапазоне мы можем спокойно летать вне зависимости от воздействия РЭБ противника", - сообщили в КБ.

Представитель конструкторского бюро подчеркнул, что в самом начале применения систем в Курской области был удачно подобран оптимальный рабочий диапазон частот. "В ситуации с Курской области помог счастливый случай: с самого начала удалось удачно подобрать нужный рабочий диапазон. Сейчас именно на этом диапазоне происходят массовые поставки комплектов связи "Гермес". Могу сказать, что от разных направлений СВО очень сильно зависят частоты, и на разные направления они заказываются по-разному", - заявили в КБ "Гермес".