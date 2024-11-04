Войти
ТАСС

В Польше отреагировали на упреки Зеленского о непредоставлении военной помощи

215
0
0
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: © AP Photo / Bela Szandelszky

Главы МИД республики Радослав Сикорский отметил, что возможности Варшавы ограничены

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Главы МИД и Минобороны Польши Радослав Сикорский и Владислав Косиняк-Камыш ответили на упреки Владимира Зеленского в нежелании передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, а также перехватывать ракеты над украинской территорией.

Сикорский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции в Ольштыне, заявил, что возможности Варшавы ограничены. "У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не все возможно", - отметил дипломат.

Глава польского оборонного ведомства указал на приоритет обороноспособности Польши перед помощью Киеву. "Польша передала Украине столько военной техники, сколько было возможно, но пределом [для помощи] является обороноспособность и безопасность Польши", - написал Косиняк-Камыш в X (ранее Twitter). Отказ Варшавы перехватывать над Украиной ракеты он объяснил отсутствием согласия со стороны НАТО. "Решение сбивать ракеты всегда является ответом всего НАТО, а не одной страны. Сегодня такого решения со стороны альянса нет", - подчеркнул политик.

Накануне Зеленский на встрече с главами территориальных общин и районов Закарпатской области упрекнул Польшу в нежелании передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, несмотря на предварительные договоренности. Он обвинил западных союзников в отсутствии желания перехватывать ракеты над Украиной.

29 октября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не сможет передать Киеву истребители МиГ-29, о чем стороны договорились в июле, без получения гарантий защиты польского воздушного пространства со стороны НАТО, а также до прибытия закупленных Варшавой на Западе более современных самолетов.

8 июля в офисе Зеленского сообщили, что в соответствии с подписанным в тот же день соглашением о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности польские власти обязываются рассмотреть возможность передать Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (примерно 14 истребителей). Польский премьер Дональд Туск тогда же предупредил Зеленского, что Варшава не сможет передать эти самолеты без помощи союзников по НАТО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 09:55
  • 1
Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи
  • 04.11 09:43
  • 5369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 05:39
  • 2
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 04.11 04:25
  • 16
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 03.11 18:24
  • 3
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 03.11 17:08
  • 2
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 03.11 15:29
  • 5
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 03.11 15:01
  • 2
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 03.11 14:50
  • 1
Защиту и техническую часть самоходного миномета "Дрок" улучшат по итогам применения в СВО
  • 03.11 13:36
  • 4
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 03.11 05:53
  • 5
"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне
  • 02.11 20:42
  • 1
Против России готовят солдат от имени королевы Франции
  • 02.11 19:42
  • 0
Ответ на "Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)"
  • 01.11 13:59
  • 0
Вашингтон берется за Босфор и Дарданеллы
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи