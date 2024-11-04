В Польше отреагировали на упреки Зеленского о непредоставлении военной помощи

Главы МИД республики Радослав Сикорский отметил, что возможности Варшавы ограничены

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Главы МИД и Минобороны Польши Радослав Сикорский и Владислав Косиняк-Камыш ответили на упреки Владимира Зеленского в нежелании передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, а также перехватывать ракеты над украинской территорией.

Сикорский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции в Ольштыне, заявил, что возможности Варшавы ограничены. "У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не все возможно", - отметил дипломат.

Глава польского оборонного ведомства указал на приоритет обороноспособности Польши перед помощью Киеву. "Польша передала Украине столько военной техники, сколько было возможно, но пределом [для помощи] является обороноспособность и безопасность Польши", - написал Косиняк-Камыш в X (ранее Twitter). Отказ Варшавы перехватывать над Украиной ракеты он объяснил отсутствием согласия со стороны НАТО. "Решение сбивать ракеты всегда является ответом всего НАТО, а не одной страны. Сегодня такого решения со стороны альянса нет", - подчеркнул политик.

Накануне Зеленский на встрече с главами территориальных общин и районов Закарпатской области упрекнул Польшу в нежелании передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, несмотря на предварительные договоренности. Он обвинил западных союзников в отсутствии желания перехватывать ракеты над Украиной.

29 октября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не сможет передать Киеву истребители МиГ-29, о чем стороны договорились в июле, без получения гарантий защиты польского воздушного пространства со стороны НАТО, а также до прибытия закупленных Варшавой на Западе более современных самолетов.

8 июля в офисе Зеленского сообщили, что в соответствии с подписанным в тот же день соглашением о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности польские власти обязываются рассмотреть возможность передать Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (примерно 14 истребителей). Польский премьер Дональд Туск тогда же предупредил Зеленского, что Варшава не сможет передать эти самолеты без помощи союзников по НАТО.