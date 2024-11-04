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Вестник Мордовии

Русские стелс-самолеты Су-57 ракетами Х-69 продолжают кошмарить врага

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Источник изображения: Фото: Vitaly V. Kuzmin

Отечественные самолеты Су-57 становятся еще одним фактором технического превосходства в воздухе. Такие крылатые боевые машины все активнее задействуются в атаках по объектам марионеточного киевского режима.

В социальных сетях сообщается, что два "пятьдесят седьмых" запустили пару ракет Х-69 по целям временно оккупированной необандеровцами Одессы.

Причем, как отмечается в телеграм-канале "Изнанка", использовались варианты средств поражения, оснащенные кассетными зарядами.

Это утверждение подкрепляется коротким роликом, где демонстрируются множественные взрывы с характерными звуками.

Су-57 являются универсальными воздушными бойцами, которые кроме задач "воздух-земля" прекрасно работают по воздушным целям. Сообщалось, что при проектировании предусматривалась возможность противостоять "одноклассникам" - то есть зарубежным самолетам пятого поколения.

По своим тактико-техническим характеристикам в этом режиме они должны превосходить американские F-35, не говоря уже о F-16 Fighting Falcon, Rafale, Eurofighter Typhoon и прочих JAS 39 Gripen.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
EF-2000
F-16
F-35
Gripen NG
Rafale
ПАК ФА
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