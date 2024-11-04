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Известия.ru

Дважды спасательный: разработан плавучий бронежилет

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Защитная экипировка пригодится в приднепровских и приморских районах

В России разработаны новые бронежилеты «Бор-М», позволяющие бойцу держаться на воде. Положительную плавучесть ему придает баллистический пакет и амортизационный демпфер из легких материалов. При этом основные характеристики бронежилета от этого не ухудшаются — он может защитить от автоматной или пулеметной пули. Эксперты отмечают, что такая экипировка пригодится в приднепровских и приморских районах, где проходит значительная часть линии боевого соприкосновения.

«Бор-М» не тонет

Бронежилет «Бор-М» состоит из плиты весом 2,15–2,2 кг, которая сделана из карбида бора (это легкий и прочный материал, способный остановить автоматную или пулеметную пулю), а также климатическо-амортизационного демпфера и баллистического пакета. Последний улавливает осколки от бронеплиты после попадания в нее боеприпаса. Кроме того, он спасает от заброневого удара по телу, который может повредить внутренние органы.

Климатическо-амортизационный демпфер также защищает тело и отвечает за его вентиляцию. Два последних элемента имеют положительную плавучесть.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Источник изображения: iz.ru

Совокупная работа этих трех прослоек позволяет человеку в бронежилете оставаться на плаву. Изделие разработано производственно-конструкторским предприятием НПП «Филлин» из Новосибирска.

«В этих бронежилетах можно форсировать реки, — рассказал представитель фирмы-разработчика. — Боец в нем не утонет. В случае ранения ему надо избавиться от тяжестей, например от боекомплекта, и он останется на плаву. Мы тщательно тестировали бронежилет, и он подтвердил свои характеристики».

Класс защиты жилета — БР-4. Его не пробьют пули 7,62x39 ПС (пуля стальная) и 5.45x39 ПП (повышенной пробиваемости).

Он защищает все жизненно важные органы. При желании площадь противоосколочной защиты может быть увеличена за счет установки дополнительных модулей защиты шеи, плечей, паха.

«Бор-М» получил систему быстрого сброса. На задней стороне жилета есть широкая эвакуационная петля — к ней можно прикрепить стропу и оттащить раненого из-под огня.


По словам разработчиков, конструкция «Бор-М» не стесняет движений, позволяет носить боевые пояса, передвигаться в автомобиле и выполнять любые физические упражнения.

Бронежилеты уже используются в войсках — их поставляют туда волонтеры, также они закупаются бойцами самостоятельно.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Источник изображения: iz.ru

«Из зоны СВО идут положительные отзывы, — рассказал представитель разработчика. — Недавно нам написал боец, которому кумулятивная струя попала в спину. Парень целый, жив и здоров. Ему немного обожгло руку, и сожгло саму тканевую оболочку бронежилета».

Легкие бронежилеты с положительной плавучестью пригодятся в приморских и районах, где есть реки, отмечают военные эксперты.

— Сейчас наша армия активно действует на островах в районе Херсона, значительная часть линии боевого соприкосновения идет вдоль Днепра, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — В этих районах нашим войскам приходится передвигаться на лодках, других плавсредствах, преодолевать протоки. И там всякое может произойти.

«Бор-М» для моряков и пехотинцев

Новые бронежилеты будут востребованы мотострелками и бойцами инженерных войск, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— В воде может оказаться любой, — отметил он. — Бойца при переправе, из лодки или с плота может сбросить в воду взрывной волной. Подразделения инженерных войск, наводящие понтонные переправы, часто попадают под обстрелы — они приоритетная цель. Такой бронежилет удержит на плаву контуженого или раненого бойца, тем самым сохранив ему жизнь. Потом он выплывет сам или подоспеют товарищи, окажут ему помощь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Источник изображения: iz.ru

Но больше всего они нужны морским пехотинцам и военным морякам, отметил эксперт.

— Сейчас возрождена Днепровская флотилия, — отметил он. — Ей придется действовать на реках, где огневой контакт может наступить в самый неожиданный момент. Конечно, нельзя исключать и того, что члены экипажа могут оказаться в воде. В таких условиях морякам и десанту, безусловно, нужны бронежилеты — они позволят уверенно бороться за свою жизнь, дадут шанс.

Василий Дандыкин особо отметил, что все новинки должны проходить тщательную проверку и экспертизу, прежде чем ставиться на вооружение.

— C бронежилетами было много проблем, особенно во время частичной мобилизации, — напомнил эксперт. — Их должны тщательно проверять: отстреливать, подтверждать другие характеристики в полигонных условиях, и лишь затем отправлять небольшие партии на фронт. Если оттуда поступят положительные отзывы, тогда можно такое снаряжение посылать в войска, идти на получение гособоронзаказа. Цена ошибки велика. На кону — жизни наших солдат и офицеров.

Броня для женщин

Ранее «Известия» писали о создании бронежилета для женщин. Он выполнен с учетом анатомических особенностей женского тела, то есть он имеет особый крой в районе груди и увеличенную по длине переднюю панель. Также он получил специальную конструкцию боковых крыльев передней панели, которая обеспечивает защиту с учетом того, что у женщин плитник в районе груди к телу прилегает неплотно.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Источник изображения: iz.ru

Комплект из жилета, противоосколочных пакетов и плит класса защиты БР-5 весит около 7,5 кг.

Бронежилеты уже опробованы в зоне СВО. Особенно они востребованы среди женщин-медиков, которые спасают людей на передовой, — им нередко приходится вывозить раненых в тыл из-под огня. Производители уже получали от них положительные отзывы.


Роман Крецул

Богдан Степовой

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