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ТАСС

Блинкен считает, действия ВС КНДР в РФ должны вызывать беспокойство Китая

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo/ Alberto Pezzali, Pool

Весь мир должен настаивать и требовать, чтобы Пхеньян прекратил свои провокационные действия, отметил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Подготовка войск КНДР на территории России, по версии Вашингтона, должна вызывать обеспокоенность у китайских властей. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он утверждает, что "весь мир должен настаивать и требовать, чтобы КНДР прекратила свои провокационные действия как в плане многократных ракетных запусков в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, так и в плане предоставления своих войск для использования Россией" во время СВО на Украине. "Когда речь заходит о Китае как члене Совета Безопасности ООН, мы ожидаем и должны ожидать не меньшего, и мы общались с Китаем. В действительности, мы провели обстоятельный разговор на этой неделе, и я думаю, что они хорошо знают о нашей обеспокоенности и ожиданиях, что и словом, и делом они будут использовать имеющееся у них влияние для сдерживания этой деятельности, так что мы посмотрим, какие они примут меры", - сказал шеф американской дипломатии, выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в формате "2 + 2" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Республики Корея, состоявшихся в Вашингтоне.

"Мы видим, что КНДР направляет в Россию войска. Мы весьма сосредоточены и обеспокоены тем, что Россия может делать для укрепления потенциала КНДР, ее военного потенциала, что также должно вызывать реальную обеспокоенность Китая, поскольку это глубоко дестабилизирует ситуацию в регионе", - утверждает Блинкен.

Комментируя на днях опубликованные Сеулом "спутниковые снимки", которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР, российский президент Владимир Путин назвал такие фотографии "серьезной вещью". Однако при этом он отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 30 октября, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Она отметила, что тем, кто настроен на мирное взаимодействие с Москвой, беспокоиться вообще не о чем.

Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким ранее назвал утверждения США о нахождении военных Корейской народной армии в России грязными маневрами с целью замаскировать свои преступления, спровоцировать затягивание украинского кризиса. 

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