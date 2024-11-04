Швейцария намерена участвовать в дискуссиях о второй конференции по Украине

Швейцарский МИД проинформировал о состоявшейся в Монреале 30-31 октября конференции по гуманитарным аспектам украинского конфликта

ЖЕНЕВА, 31 октября. /ТАСС/. Швейцария примет участие в дискуссиях о мирном процессе на Украине и роли в нем России с целью подготовки ко второй конференции по Украине. Об этом сообщил на сайте правительства швейцарский МИД.

Он проинформировал о состоявшейся в Монреале 30-31 октября конференции по гуманитарным аспектам украинского конфликта. Организаторами выступили Канада, Норвегия, Украина. Участвовавший в этой встрече глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис "подчеркнул, что Швейцария продолжит работать ради прочного мира на Украине на основе Устава ООН", отметили во внешнеполитическом ведомстве. "Швейцария примет участие в соответствующих дискуссиях с целью проведения второго мирного саммита, которые также будут сосредоточены на том, как Россия может быть интегрирована в мирный процесс", - говорится в сообщении.

В Берне пояснили, что встреча в Монреале "завершает серию конференций, о которых было объявлено в июне 2024 года [на конференции по Украине] в Бюргенштоке". Ее темой стали гуманитарные аспекты кризиса, тогда как ранее в разных форматах прошли дискуссии по продовольственной и ядерной безопасности.

28 октября президент Швейцарии Виола Амхерд заявила на пресс-конференции в Берне, что ее страна заинтересована в том, чтобы состоялась вторая конференция по Украине и чтобы в ней участвовала Россия. Отвечая на вопрос о том, не планирует ли Швейцария организовать такую встречу, Амхерд сказала: "На настоящий момент это не предусмотрено, но я этого не исключаю". "Сейчас все, в том числе Швейцария, Украина и другие страны, заинтересованы в том, чтобы состоялась вторая конференция высокого уровня. Для Швейцарии очевидно и ясно, что на этой второй конференции должна присутствовать также Россия", - добавила она.

Москва не раз критиковала продвигаемую Украиной так называемую формулу мира как нереалистичную и указывала на необходимость учета реалий на земле. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Первая конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Швейцария, занявшаяся ее организацией по договоренности с властями в Киеве, не пригласила Россию. В форуме не принимали участия делегации ряда государств, включая Китай. Ни одна из стран - членов БРИКС не поддержала итоговое коммюнике. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, "подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира".