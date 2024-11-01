Войти
Lenta.ru

На Западе оценили «революционную» ракету Ирана

305
1
+1
Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

Army Recognition: гиперзвуковая ракета «Фаттах-1» сможет преодолеть ПРО Израиля

Иранская гиперзвуковая ракета «Фаттах-1», которая стала революционным образцом в арсенале страны, сможет преодолевать системы противоракетной обороны (ПРО) Израиля. Возможности ракеты оценило западное издание Army Recognition.

«Представленная Корпусом стражей исламской революции в июне 2023 года "Фаттах-1" является первой гиперзвуковой ракетой Ирана, отличающейся скоростью, точностью и маневренностью, а также способностью уклоняться даже от самых передовых систем противоракетной обороны, включая израильские "Железный купол" и "Стрела"», — пишет автор.

Он отметил, что обстрел Израиля 1 октября продемонстрировал эффективность ракет «Фаттах», которые обошли многоуровневую систему ПРО.

Считается, что дальность «Фаттах-1» составляет 1400 километров, а скорость полета — до 15 чисел Маха. Ракета может корректировать траекторию в полете, затрудняя перехват. Аналитики предполагают, что иранская ракета несет боевую часть весом 350-450 килограммов.

В ноябре 2023 года Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции представили крылатую ракету «Фаттах 2» с гиперзвуковым планирующим блоком.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Проекты
ГЗЛА
1 комментарий
№1
01.11.2024 05:48
У Ирана уже есть опыт боевого применения "Фаттахов" против Израиля.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 08:53
  • 5345
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.11 05:48
  • 1
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи
  • 01.11 02:58
  • 1
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 31.10 12:10
  • 0
Отчаяние Киева: удар по Беларуси
  • 31.10 08:52
  • 1
NYT: США готовятся к возможной войне с КНР, изучая опыт украинского конфликта
  • 31.10 08:39
  • 4
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 31.10 03:26
  • 1
В США рассказали о неожиданной роли бомбардировщика B-21
  • 31.10 03:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 3.
  • 31.10 01:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 2.
  • 31.10 00:07
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн" :), и не только. Часть 1.
  • 30.10 17:52
  • 1
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 30.10 17:31
  • 0
Ответ на "Великобритания проведет крупнейшую за 50 лет реформу Министерства обороны"
  • 30.10 15:46
  • 1
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 30.10 10:58
  • 1
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ