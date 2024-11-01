Telegraph: украинские войска не хотят учиться использовать западное оружие

От стратегически верных действий российских войск Украинский фронт посыпался, сообщает Telegraph. По мнению авторов статьи, у ВСУ нет шансов на победу, так как они не хотят учиться использовать западное оружие.

Джеймс Килнер (James Kilner), Дэниел Хардакер (Daniel Hardaker)

Уменьшающиеся поставки боеприпасов и бессмысленный "план победы" Зеленского причиняют Киеву ущерб.

Генерал-полковник Дмитрий Марченко заявил, что сокращающиеся поставки боеприпасов стали одной из главных причин ослабления украинской линии фронта и что "план победы" Зеленского начисто лишен смысла. "Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался", — сказал он бывшему украинскому депутату в интервью, которое было размещено на YouTube.

На этой неделе российские войска заявили, что взяли расположенный между Донецком и Покровском город Селидово, где проживало примерно 20 тысяч человек. Покровск является важным центром тылового снабжения ВСУ, и поэтому он стал приоритетной целью для российской армии.

Украинские военные не комментируют сообщения русских о взятии Селидово, однако генерал Марченко признал, что российские подразделения вошли в город. "Думаю, в ближайшем будущем они полностью окружат его и возьмут под свой контроль, что даст им тактический выход на Покровск. Для нас это очень плохо", — сказал он.

Генерал Марченко получил известность в 2022 году, когда командовал украинскими войсками, оборонявшими Николаев, а затем участвовал в освобождении Херсона. Слабость украинских войск на фронте он объяснил нехваткой боеприпасов, проблемами с набором на военную службу и недостатками руководства. Он также добавил, что план победы Зеленского был чрезмерно ориентирован на просьбы к западным союзникам увеличить объемы помощи. "В этом плане нет ни одного пункта, посвященного Украине и нашим потребностям", — заявил генерал Марченко.

Зеленский представил свой план Джо Байдену и нескольким европейским руководителям, однако от него отмахнулись, сказав, что это в большей степени список пожеланий получить побольше западного оружия, а не генеральный план по разгрому Кремля.

Готовивший солдат ВСУ британский офицер также заявил, что украинские военные и их командиры так и не смогли в должной мере приспособиться к натовской тактике и привыкнуть к западному оружию. "Они сейчас получают натовские, западные системы вооружений и боеприпасы, но по-прежнему отказываются приспосабливаться к западной тактике", — рассказал он изданию Telegraph.

Российская военная операция на Украине превратилась в мучительную войну на истощение, но Москва сейчас получает боеприпасы из Северной Кореи и Ирана, а в Киеве жалуются, что западные союзники медлят и не торопятся отправлять обещанные снаряды и ракеты.

У Украины также серьезные проблемы с набором в армию. Плановые показатели по призыву не выполнены. Киев дал больше полномочий военным из центров комплектования и ужесточил законы, однако многие украинские мужчины считают, что служба в армии — это билет в один конец и верный путь к гибели или тяжелому ранению.

Комментарии о "посыпавшемся фронте", с которыми выступил генерал Марченко, редко услышишь от украинских военачальников. Но западные официальные лица на своих брифингах с гораздо большим пессимизмом говорят о шансах Украины одержать победу над Россией. Работающий в США проукраинский аналитический центр Институт изучения войны сообщил в среду в своем ежедневном докладе, что российские войска за последние недели провели "тактически важные" наступления на линии фронта.

Другие же аналитики с еще большим пессимизмом говорят о шансах Украины удержать фронт. Работающий с открытыми источниками аналитик из финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми (Emil Kastehelmi) считает, что российские войска за последние несколько дней "во многих местах" прорвали линию фронта на 60-километровом участке под Селидово. "В целом обстановка очень тревожная, силы украинцев на пределе. Предстоящая зима наверняка будет трудной", — сказал он.

Неудачи ВСУ вызывают недовольство у их союзников из НАТО, которые потратили миллиарды фунтов на обучение и вооружение украинских солдат.