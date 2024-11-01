Россия заявляет, что ее противотанковая ракета "Корнет" способна "убить" любой танк (The National Interest, США)

Питер Сучиу пишет в TNI о преимуществах российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет» 9М133. К ним автор относит «тандемный» заряд боевой части ракеты, поражающий динамическую защиту и «прожигающий» основную броню танков, и возможность «парного» запуска двух ракет по одному лучу. «Корнет» известен поражением в Ираке ОБТ США «Абрамс-1».

Противотанковый ракетный комплекс 9М133 «Корнет» (по классификации НАТО: AT-14 Spriggan) впервые поступил на вооружение российской армии в 1998 году. Эта современная возимо-переносная противотанковая управляемая ракета (ПТУР) предназначена для борьбы с основными боевыми танками (ОБТ) и другой бронетехникой. И если верить российским официальным лицам, она способна уничтожить практически любую наземную бронированную цель, в том числе оснащенную реактивной динамической защитой. Ее также можно использовать против укреплений, боевых средств и объектов технического обслуживания.

Этот ПТУР третьего поколения был разработан на замену ракетным комплексам «Фагот» и «Конкурс». Однако он никогда полностью не заменял предыдущие системы из-за своей высокой стоимости.

На этой неделе главный редактор российского журнала «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин дополнительно подчеркнул, что ПТУР «Корнет» может пробить любую интеллектуальную систему активной защиты бронетехники при парном пуске ракет.

«Следует отметить, что самоходные противотанковые ракетные комплексы „Корнет" могут вести огонь в тандемном режиме, в частности, две ракеты могут быть запущены одна за другой в рамках единого командно-диспетчерского поля, чтобы преодолеть систему активной защиты брони противника», — сообщил Литовкин информационному агентству ТАСС 15 декабря. Обе запущенные таким образом ракеты следуют друг за другом в одном лазерном луче с коротким интервалом, что помогает обмануть интеллектуальные системы защиты брони, такие как израильский «Железный кулак» (Iron Fist), разработанные компанией IMI (IMI — Israel Military Industries — израильская военная государственная корпорация, производящая системы вооружения, боеприпасы, а также ракетную и бронетехнику. Основной поставщик вооружений для Армии обороны Израиля — Прим. ИноСМИ).

Интеллектуальные системы защиты, производимые IMI, работают, стреляя пучками поражающих элементов в направлении приближающейся ракеты, обнаруженной ее радиолокационными датчиками. Это помогает успешно уничтожить атакующее цель боевые средства противника, но эта защита может не сработать против «Корнета» при запуске второй ракеты.

Платформа 9М133 может преодолевать и другие способы защиты бронетехники, включая распространение аэрозолей и дыма.

«Эти меры не сильно снижают эффективность умной ракеты „Корнет", — добавил Литовкин. — Даже если дымовая завеса появляется внезапно, когда ракета приближается к цели, она не теряет захваченного прицельной системой объекта и продолжает двигаться по заданной спиралевидной траектории полета. Учитывая достаточно высокую скорость ракеты (250 м/с), цель, скорее всего, не успеет изменить своего положения, и будет уничтожена, несмотря на дымовую завесу».

Другим преимуществом ракеты «Корнет», помимо парного пуска, являются тандемные боеголовки, которые могут поражать взрывную реактивную броню и пробивать различные дополнительные броневые пластины, все чаще использующиеся для защиты от таких боеприпасов.

«Важно отметить, что боевая часть у ракеты тандемного типа, — сказал Литовкин. — Это означает, что при атаке взрываются два заряда. Первый заряд поражает реактивную защиту цели, в то время как последующий главный кумулятивный заряд непосредственно уничтожает ее. Хотя, по словам экспертов, предкрыловая (или решетчатая) броня современных танков довольно успешно защищает их от стандартных фугасных боеприпасов, она менее эффективна против тандемных ракет с основной боевой кумулятивной частью, как у „Корнета", которая прожигает мощную лобовую броню высокоскоростной кумулятивной струей».

Боевой расчет ПТУР «Корнет», как правило два человека. Стрельба может производиться как с неподвижного наземного станка, так и с мобильных пусковых установок с различных гусеничных и колесных боевых машин. Ракета направляется лазерным лучом, а дальность действия ПТРК составляет до восьми километров. Экспортный вариант, Kornet-E, использовался иракской армией против сил США и коалиции во время операции «Свобода Ирака» в 2003 году, где он был известен уничтожением и выводом из строя многочисленных броневых средств армии США, включая основной боевой танк M1 Abrams.