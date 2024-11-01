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Торг уместен: есть ли покупатели на российский истребитель-невидимку Су-57? (The National Interest, США)

Разделы: Авиация
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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости Андрей Катаев

Истребителей Су-57 произвели не так много, и в связи с этим он пока мало испытан на практике, заявляет автор The National Interest. При этом он высоко оценивает качество самолета и его возможности. Журналист признает, что американской компании Lockheed Martin грозит жесткая конкуренция.

Ключевой момент: Су-57 совмещает в себе функции штурмовика и истребителя. Он разрабатывался с применением малозаметности на основе композитных материалов, и способен при этом развивать сверхзвуковую скорость.

Компании Lockheed Martin вскоре грозит жесткая конкуренция в сфере продаж истребителей, причем не только со стороны других оборонных подрядчиков США вроде Boeing и Northrop Grumman или европейских компаний.

Вот и путинский истребитель-невидимка Су-57 подоспел

Экспортная модель российского Су-57 (по классификации НАТО: Felon или «Злоумышленник») была продемонстрирована на авиационной и аэрокосмической выставке Aero India 2021, которая прошла в индийском Бангалоре с 3 по 5 февраля.

Возможности истребителя пятого поколения продемонстрировала полноразмерная модель Су-57Э. Этот самолет поступил в международную продажу вторым после Lockheed Martin F-35 Lightning II.

«Мы видим, что потребность в самолетах нового поколения существует, так что рыночная ниша, предпосылки для поставки такого самолета имеются», — добавил он.

Ранее российская Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала видеоматериалы первого серийного Су-57. Он стал первым из 76 заказанных российскими ВВС. Остальные самолеты будут доставлены в течение ближайших лет, однако этот процесс может затянуться до 2028 года.

Самолеты изготавливаются на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре — это одно из крупнейших авиастроительных предприятий страны. Он расположен на Дальнем Востоке и имеет штат свыше 13 500 человек.

Возможности истребителя-невидимки Су-57

Су-57 создавался как многоцелевой истребитель для поражения различных воздушных, наземных и морских целей и совмещает в себе функции штурмовика и истребителя. Он разрабатывался с применением малозаметности на основе композитных материалов, и способен при этом развивать сверхзвуковую скорость.

Однако производство быстрым не назовешь. Хотя уже выпущено с дюжину самолетов, включая первые серийные, на это ушло с десяток лет. Су-57 впервые поднялся в воздух 29 января 2010 года, но первый перспективный самолет российские ВВС получили лишь в прошлом году.

Уже не раз говорилось, что Су-57 России не по карману. Страна сильно стеснена в денежных средствах и не может себе позволить такие самолеты в больших количествах.

В отличие от многих других российских самолетов, Су-57 пока не экспортировался, но похоже, что финансовым решением может стать Су-57Э. В сентябре 2020 года Москва впервые вывесила над самолетом табличку «продается» — и теперь возит его по ярмаркам. Вопрос лишь в том, соблазнятся ли покупатели на еще не испытанный самолет.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Компании
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Lockheed-Martin
Northrop Grumman
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2020-й год
Истребитель 5 поколения
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