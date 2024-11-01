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Военное обозрение

Небензя: Новых Минских соглашений и заморозки боевых действий по линии фронта не будет

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Источник изображения: topwar.ru

Россия не пойдет ни на какую заморозку конфликта по линии фронта, специальная операция будет проводиться до достижения ранее озвученных целей. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Украине.

Выступая на заседании Совбеза, российский дипломат заявил, что никаких новых Минских договоренностей, а также заморозки конфликта по линии фронта не будет, Россия на это не пойдет. По словам Небензи, это нужно Зеленскому, чтобы Украина «зализала раны» и снова была готова к войне против России. Также Россия не допустит вступления Украины в НАТО в любом виде.

Сразу хочу предупредить, что никакого повторения сценария с Минскими договоренностями, никакой заморозки фронта для того, чтобы режим Зеленского мог «зализать раны», не будет,

- заявил российский постпред.

На сегодняшний день все цели СВО, озвученные российским президентом, включая полную демилитаризацию и денацификацию, остаются в силе, они будут достигнуты в любом случае. Также Небензя обратил внимание своих западных «коллег» на то, что территория, подконтрольная киевскому режиму, сокращается каждый день в ходе наступления российских войск.

Стоит отметить, что на Украине тема заморозки конфликта по линии фронта весьма активно обсуждается. При этом заявляется, что такой формат якобы продвигает Запад. В случае, если бы он был принят, то Киев получил бы передышку в несколько лет для перевооружения и переформирования армии, но Москва на это не пойдет.

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