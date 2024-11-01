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Зеленский все ещё надеется использовать оккупированную часть Курской области как объект торга в ходе возможных переговоров с Россией, выводить войска из российского региона он не собирается. Об этом главарь киевского режима заявил в ходе интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

Нелегитимный «президент» Украины, отвечая на вопрос представителей телеканала в отношении Курской области, заявил, что Киев готов использовать российский регион как объект торга с Москвой, причем неважно, в каких переговорах. В общем, Зеленский будет готов обменять ее на что-то со стороны России. Про такой вариант говорилось еще в самом начале вторжения, но затем последовало заявление Путина, который ясно и четко сказал, что Курская область объектом торга не будет, и пока ее не освободят от украинских захватчиков, ни о каких переговорах с Киевом даже речи быть не может.

Украина готова использовать Курскую операцию при окончании войны, дипломатических шагах или военных тактических шагах на поле боя, если это будет иметь влиятельный эффект.

— заявил нелегитимный.

Ранее украинские ресурсы сообщали, что Зеленскому неоднократно советовали вывести войска из российского региона, но он неизменно отказывался. По мнению экспертов, Курская область нужна главе киевской хунты для пиара, по-другому не объяснить нахождение там украинских войск, несущих огромные потери.