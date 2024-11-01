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ТАСС

Южная Корея не рассматривает отправку солдат на Украину

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Военнослужащие ВС Южной Кореи
Военнослужащие ВС Южной Кореи.
Источник изображения: Fox News

Депутат ведущей оппозиционной партии ранее заявил, что отправка военных специалистов для изучения возможных действий Корейской народной армии потребует согласия парламента

СЕУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Республики Корея Ким Ён Хён провел различие между отправкой военных аналитиков и наблюдателей на Украину и отправкой солдат и офицеров для ведения боев. Как сообщает газета "Кёнхян синмун", министр добавил, что о последнем речи не идет.

Ранее депутат ведущей оппозиционной партии заявил, что отправка военных специалистов для изучения возможных действий Корейской народной армии потребует согласия парламента. "Министр принимает решение об отправке личного состава в ограниченных масштабах, который будет заниматься сбором разведывательной информации в качестве подготовки к будущему, но не участием в боях", - сказал Ким Ён Хён на встрече с журналистами в посольстве Республики Корея в Вашингтоне.

"Поясняю, что совершенно не обсуждается отправка боевого состава армии на Украину", - сказал министр.

По словам Ким Ён Хёна, развертывание частей Корейской народной армии на линии соприкосновения на Украине не является для Сеула красной линией, после пересечения которой Республика Корея начнет поставки летального оружия Украине. "Мы используем термин "поэтапная", когда говорим, что будем оказывать помощь в солидарности с международным сообществом, учитывая ситуацию на поле боя на Украине", - рассказал Ким Ён Хён.

Ранее он выступил в поддержку отправки военных аналитиков и наблюдателей для изучения действий Корейской народной армии в случае ее появления в зоне специальной военной операции на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг утверждений южнокорейской разведки, ранее заявляла, что реакция Сеула вызывает только недоумение. "Не надо подыгрывать киевскому режиму, а его западным спонсорам биться в антироссийской истерике, необходимо думать о последствиях для безопасности Южной Кореи, к которым может привести вступление Республики Корея в украинский конфликт (если такие решения будут приняты)", - сказала она. 

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Россия
США
Украина
Южная Корея
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