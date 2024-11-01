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ТАСС

Экс-глава ЦРУ назвал вторжение в Курскую область стратегической ошибкой Киева

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Роберт Гейтс
Роберт Гейтс
Источник изображения: © AP Photo/Mark Zaleski

Роберт Гейтс отметил, что Россия в состоянии вести СВО на Украине до тех пор, пока не придет к выводу, что достигла поставленных целей

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область стало для Киева "стратегической ошибкой". Такую точку зрения высказал бывший американский министр обороны (2006-2011) и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США (1991-1993) Роберт Гейтс.

"И я просто скажу следующее относительно вторжения в Россию, вторжения в Курск. Мое личное мнение заключается в том, что это было стратегической ошибкой. Речь идет о 30 тыс. очень хорошо подготовленных украинских военнослужащих, которых, на мой взгляд, следовало использовать для укрепления фронта в Донбассе, где они находятся под гигантским давлением, и россияне очень медленно продвигаются вперед, забирая постепенно деревню за деревней", - заявил Гейтс. Он выступил на семинаре в Центре имени Вудро Вильсона (деятельность этой организации признана в России нежелательной).

По оценке экс-главы Пентагона, Россия в состоянии вести специальную военную операцию (СВО) на Украине до тех пор, пока не придет к выводу, что достигла поставленных целей. И Москва полагает, что "в настоящее время берет верх", убежден Гейтс. Как он считает, "гигантской ошибкой является недооценка" способности и готовности России продолжать вести СВО. Кроме того, на Западе в начале СВО "существенно недооценили Россию, и это, вероятно, связано с недостаточным знанием российской истории", полагает Гейтс.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны России, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 28,6 тыс. военнослужащих и 180 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

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