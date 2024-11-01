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В Минобороны рассказали о пробивающем три метра бетона «Тюльпане»

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Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia
Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia.

МО: снаряды тяжелых минометов «Тюльпан» пробивают до трех метров бетона

Тяжелые самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» используют снаряды, которые могут пробить до трех метров бетона. О возможностях артиллерийской установки рассказало Минобороны (МО) России.

Отмечается, что расчет «Тюльпана» бригады большой мощности Южной группировки войск уничтожил пункт временной дислокации и склад боеприпасов противника на часовярском направлении специальной военной операции. Огонь миномета корректировали при помощи беспилотника.

В ведомстве подчеркнули, что за счет своих характеристик «Тюльпаны» способны уничтожать наиболее важные цели. «Для поражения подобных объектов используются минометные мины массой от 130 до 230 килограммов. Они способны пробивать бетонные перекрытия толщиной до трех метров», — говорится в сообщении.

Установка на гусеничном шасси несет казнозарядный миномет 2Б8 калибра 240 миллиметров. В арсенал «Тюльпана» входят различные снаряды, включая активно-реактивные с дальностью около 20 километров.

В феврале в зоне СВО заметили управляемые мины «Смельчак» для установок «Тюльпан». Снаряд наводят на цель при помощи лазерного целеуказателя-дальномера. Траектория полета высокоточной мины корректируется в полете импульсными двигателями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С4 Тюльпан
3Ф5 Смельчак
М-240
Проекты
БПЛА
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