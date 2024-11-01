Названы особенности применяемых ВСУ дронов Switchblade

Военный эксперт Дандыкин назвал вредными применяемые ВСУ дроны Switchblade

Применяемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) американские дроны-камикадзе Switchblade 600 могут атаковать разные военные объекты, но на небольшом расстоянии, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности этих беспилотников.

«Это американские дроны малого радиуса действия, но достаточно серьезного, 40 километров — это в общем-то приличная дальность. Это барражирующие боеприпасы, они уже [такие] применяли, но на более короткое расстояние. Это достаточно вредная вещь, но противодействовать можно разными способами — и радиоэлектронной борьбой (РЭБ), и уничтожением с земли, он в этом плане уязвим», — объяснил он.

По словам специалиста, дрон может быть начинен кассетными боеприпасами, которые разбрасывают суббоеприпасы. Но в то же время большого боезапаса он не несет, пояснил военный эксперт.

«Применять могут против техники, особенно легкобронированной. В зависимости от устройства боеприпаса могут против пехоты, где-то по определенным укрепрайонам, которые не защищены», — добавил он.

Как сообщили «Известия», ВСУ начали применять в зоне украинского конфликта дроны-камикадзе Switchblade 600 («Свитчблейд») с дальностью более 40 километров. Издание пишет, что особенно массово эти беспилотники применяют на донецком направлении. Аппарат может развивать скорость до 185 километров в час, а длительность полета достигает 40 минут.