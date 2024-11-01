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Члены палаты представителей из обеих партий требуют, чтобы Байден разрешил Польше сбивать российские ракеты над Украиной (The Hill, США)

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Американский ракетный комплекс Patriot в Польше
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше.
Источник изображения: © РИА Новости Игорь Зарембо

The Hill: Байдена призвали разрешить Польше сбивать российские ракеты

Конгрессмены из обеих партий призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной, пишет The Hill. Эту идею ранее выдвинула Польша, но в НАТО ее категорически отвергли, заявив, что это сделает страны альянса прямыми участниками конфликта.

Лора Келли (Laura Kelly)

Лидеры американской Хельсинкской комиссии (Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, создана конгрессом США – прим. ИноСМИ) из обеих партий призывают президента Байдена дать члену НАТО Польше зеленый свет на прикрытие украинского неба своими средствами ПВО, чтобы они могли сбивать российские ракеты под видом самообороны. Об этом говорится в письме, с которым удалось ознакомиться редакции The Hill.

Члены палаты представителей республиканец Джо Уилсон (Joe Wilson) и демократ Стив Коэн (Steve Cohen), занимающие должности председателя этой комиссии и его заместителя, направили Байдену письмо с просьбой "предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовывать ракеты в небе над Украиной, особенно те, которые грозят посягательством на польское воздушное пространство".

Эта просьба основана на предложении Польши об использовании ее средств ПВО и о возможном расширении зоны их действия, что позволило бы защитить небо страны от российских ракет, а также помогло обороне Украины.

В ноябре 2022 года погибли два польских фермера, когда сошедшая с курса украинская ракета упала на территории Польши. В марте атаковавшие Украину российские ракеты на непродолжительное время вторглись в польское воздушное пространство.

Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский предложил такую схему в сентябре, давая интервью Financial Times.

Госсекретарь Энтони Блинкен в то время заявил, что этот вопрос обсуждается с союзниками по НАТО. Но тогдашний генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отверг это предложение, заявил, что НАТО рискует "стать участницей конфликта".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, занявший эту должность в октябре, пока не рассматривал данный вопрос, а НАТО не откликнулась на просьбу дать комментарий.

Закрыть украинское небо для российских ракет — это одна из самых больших проблем, существующая с начала вооруженного конфликта в феврале 2022 года.

США и их партнеры направили на Украину комплексы ПВО, но участившиеся удары по ней, особенно по западным регионам, которые граничат со странами НАТО, истощили украинские ресурсы и ослабили стабильность и безопасность Украины.

Законодатели из обеих партий критикуют администрацию Байдена, заявляя, что она тормозит военные поставки на Украину, страшась эскалации со стороны России. Администрация запретила Украине наносить удары американским оружием по целям в глубине российской территории, опасаясь, что Путин воспользуется этим как предлогом для нанесения ударов по членам НАТО.

Но критики говорят, что такой осторожный подход лишь придает уверенности Путину, который осуществляет атаки против членов НАТО в серой зоне, в то время как российская армия ведет военные действия против Украины.

"Хотя Россия продолжает эскалацию, используя методы гибридной войны, такие как нарушение воздушного пространства, удары по критическим объектам инфраструктуры и дестабилизация демократических институтов, мы опасаемся решительно отвечать на такие угрозы, позволяя России вести военные действия против альянса с минимальными последствиями, — пишут Уилсон и Коэн. — В этом контексте просьба Польши о перехвате и нейтрализации ракет в небе над Украиной является необходимой и неотложной мерой, будучи механизмом поддержки этой страны и способом защитить натовские границы".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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