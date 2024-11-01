«Просит ракеты, которых нет». Почему Зеленскому не дадут «Томагавки»

Полковник Ходаренок: Зеленский просит ракеты Tomahawk, которых нет у самих США

Владимир Зеленский попросил у США ракеты Tomahawk с дальностью стрельбы более 2400 км. После того, как об этой просьбе стало известно СМИ, президент Украины обвинил Запад в утечке секретной части его «плана победы». Почему Зеленский не сможет получить желаемые боеприпасы и как просьба о поставках Tomahawk характеризует украинского лидера, объясняет военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

На встрече с представителями средств массовой информации Северной Европы Владимир Зеленский заявил: «…когда много стран поддержали мой «план победы», мне сказали, что Украина хочет много ракет, вроде «Томагавков». Эта была конфиденциальная история между Украиной и Белым домом, а потом это все появилось в СМИ со ссылками на источники в правительстве США. Как это понимать? Между партнерами нет никакой конфиденциальности?»

Перед тем как разбираться, насколько реальны и обоснованы подобные просьбы президента Украины, отметим, что во время встречи с журналистами Зеленский своими манерами, содержанием и тональностью выступления (порой с нотками истеричности), менее всего напоминал Верховного главнокомандующего и главу государства. И это было настолько очевидно, что вызвало даже некоторую оторопь у присутствующих.

Фактически перед представителями СМИ выступал не состоявшийся лидер нации, а одетый с нарушениями протокола небритый взбалмошный гражданин, сбивчиво, нелогично и непоследовательно излагающий свои обиды и претензии старшим по должности и званию персонам.

Какие "Томагавки" есть у США

Теперь по сути просьбы президента Украины о передаче в его распоряжение крылатых ракет типа Tomahawk. Для начала отметим, что Украине требуется вариант этой ракеты только в наземном варианте, поскольку если Tomahawk представляет собой изделие морского базирования, то вместе с ракетами Киеву придется передавать и соответствующие носители КРМБ - атомные подводные лодки, эсминцы и крейсера. Подобный вариант настолько фантастичен, что не имеет смысла даже на нем останавливаться.

Напомним, что ракета Tomahawk первоначально разрабатывалась как оружие военно-морских сил США и работы по изучению возможности создания стратегической крылатой ракеты с подводным запуском были инициированы именно руководством американского флота.

Запуск Tomahawk с плавсредств-носителей осуществляется через торпедные аппараты подводных лодок калибра 533 миллиметра и более и с надводных кораблей из наклонных ПУ типа ABL (Mk 143) и установок вертикального пуска Mk41 (некоторые типы атомные подводные лодки ВМС США также оснащены этими вертикальными пусковыми установками).

Что касается крылатых ракет наземного базирования (GLCM, Ground Launched Cruise Missile), то первый образец оружия этого типа - BGM-109G Gryphon - был принят на вооружение ВВС США в конце 1983 года. GLCM дислоцировались только в Европе, и это был своеобразный ответ США на развертывание Советским Союзом подвижных грунтовых ракетных комплексов РСД-10 «Пионер».

В тот период в западноевропейских странах НАТО было развернуто 6 крыльев тактических ракет - 2 в Великобритании и по 1 в Германии, Италии, Бельгии и Нидерландах, в каждом крыле было по 3 группы тактических ракет по 4 транспортно-пусковых установки и 2 центра управления пуском в каждой, всего 72 ПУ, 288 ракет.

Ракета комплектовалась только ядерной боевой частью типа W84 переменной мощности 0,2-150 кТ (конвенциональных БЧ не предполагалось в принципе), стартовый вес изделия достигал 1470 кг, максимальная дальность стрельбы составляла 2500 км (по другим данным, 2780 км). На каждой пусковой установке размещалось 4 ракеты.

В соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанным 8 декабря 1987 года, со стороны Соединенных Штатов уничтожению подлежали ракеты «Першинг-2» и BGM-109G Gryphon. Крылатые ракеты наземного базирования GLCM были вывезены из Европы в Соединенные Штаты в начале 1988 года, в последующем доставлены на авиабазу Дэвис Монтан и там уничтожены или преобразованы в демонстрационные макеты к 1991 году.

Сразу же после выхода из РСМД, 18 августа 2019 года министерство обороны США сообщило, что с полигона на острове Сан-Николас на Тихоокеанском побережье США (штат Калифорния) был произведен первый испытательный запуск крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования. В заявлении утверждалось, что ракета была запущена с подвижной пусковой установки и точно поразила цель на дистанции более 500 км.

В данном случае речь идет о мобильной наземной пусковой установке типа Typhon, предназначенной для запуска крылатых ракет Tomahawk и многоцелевых ракет типа SM-6. Разработка системы продолжилась в 2020-2023 годах. На вооружение армии США Typhon был принят в 2023 году. По данным Lockheed Martin, в одну ракетную батарею Typhon входят четыре мобильные пусковые установки, передвижной командный пункт, транспортно-заряжающая машина и машина обеспечения боевого дежурства.

В июле 2024 года было заявлено, что США начнут с 2026 года размещать на территории Германии «новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе». Из этого заявления следует, что речь идет, в частности, о многоцелевых ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковых ракетах (в неядерном оснащении).

Как бы там не было, на оснащении Вооруженных сил США пока нет значительного количества мобильных наземных пусковых установок типа Typhon и крылатых ракет наземного базирования (GLCM). И речь о том, чтобы Вашингтон передал подобное вооружение иностранным государствам, пока не может идти в принципе. Белый дом еще только собирается (фактически через два года) приступить к развертыванию подобных ракет.

Почему Зеленскому не помогут «Томагавки»

Теперь попробуем предположить, сколько крылатых ракет наземного базирования ракет требуется Украине для того, чтобы переломить ход вооруженной борьбы. К примеру, в ходе войны с Ираком в 2003 году Вооруженные силы США запускали в течение суток более тысячи крылатых ракет воздушного и морского базирования. Россия, разумеется, далеко не Ирак. И количество подобных средств воздушного нападения в этом случае должно быть существенно больше.

Но представим ответ Москвы на запуск, к примеру, полутора тысяч крылатых ракет наземного базирования по объектам на территории России. Тут не исключен и ракетно-ядерный удар. И этот вариант тоже надо иметь в виду авторам просьб о передаче «Томагавков». Так что Зеленскому «Томагавки» не то, что не помогут, а могут окончательно угробить его страну, стереть ее с карты Европы.

А теперь подводим итоги. Владимир Зеленский просит ракеты, которых нет в достаточном количестве на оснащении самих Вооруженных сил США. Совершенно очевидно, что подобная просьба не может быть в обозримый срок реализована Белым домом даже при самом благожелательном к ней отношении (а никакой положительной реакции со стороны Белого дома, как известно, нет).

Помимо всего прочего, подобные просьбы президента Украины достаточно выпукло характеризуют и работу его самого, и администрации и аппарата на Банковой, поскольку подобная «заявка» откровенно не проработана и ничем не обоснована. По сути дела, представляет собой очередной и ничем не подкрепленный лозунг. В общем, как и все аналогичное, что вбрасывает в информационное пространство президент Украины.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок