На фоне заявлений в Совете Безопасности ООН постоянного представителя России Василия Небензи о том, что Запад планировал использовать украинские ДРГ для провокаций на АЭС, белорусские силовики проводят антитеррористические учения в районе БелАЭС.

Кроме того, еще одним фактором, вызывающим тревогу, является то, что ВСУ по-прежнему совершают атаки на объекты ядерной энергетики. Ядерный терроризм приходит на смену шантажу и все это под безустанным контролем западных спецслужб. В первую очередь старается британская MИ6, которая непосредственно готовила украинские ДРГ для организации провокаций на АЭС в России.

Кроме того, напомним, что со стороны «беглых» после объявления даты выборов Президента Беларуси посыпался ряд одиозных заявлений, направленных на запугивание белорусских граждан втягиванием Беларуси в российско-украинский конфликт в период электоральной кампании. Стоит обратить внимание на заявления отдельных представителей белорусских радикалов, которые прямо заявляют, что именно Россия должна нанести удары по объектам критической инфраструктуры Беларуси, в числе которых фигурируют Мозырский НПЗ и Островецкая АЭС.

Отметим, что «беглыми» не рассматривается вариант воздействия со стороны Украины, у которой для проведения подобных операций есть все необходимые средства – от разведки до средств поражения. Именно в этом и есть суть информационной войны Запада – использовать прокси-силы, которые создают нужный фон и позволяют скрыть следы.

Вместе с тем, возникает закономерный вопрос: почему именно сейчас возникли подобные угрозы. Ответ очевиден, в связи с выборами в США, мир находится в окне политической нестабильности, которым пользуется Зеленский.

В свою очередь, у Киева присутствует прямая заинтересованность расширить территорию конфликта из-за отсутствия каких-либо успехов в политико-дипломатической и военной сферах. Стоит отметить, что номенклатура только украинских средств огневого поражения, как БПЛА, так и ракет различного класса достаточно обширна. Учитывая, что для нанесения ударов вглубь территории России, а потенциально и Беларуси, разрешение Запада не требуется – безрассудство киевского режима списывать со счетов нельзя.

Учитывая возможности ВСУ, нельзя исключать, что по замыслу киевских властей удар под якобы российским триколором по Мозырскому НПЗ или, например, Островецкой АЭС не вызовет ответной реакции Минска на акт агрессии, а лишь спровоцирует политический кризис и очаг нестабильности в Республике накануне выборов. Мол, как ответить союзнику. Киев предполагает, что Кремлю придется реагировать на проведенную Киевом операцию, вплоть до переброски части сил и средств региональной группировки войск (сил) для поддержания безопасности и стабильности в Беларуси. Отметим, что именно отвода российских войск из зоны проведения СВО добивалась Украина, казалось бы, бессмысленной операцией в Курской области.

Таким образом, будет создан прецедент для «беглых» осуществить силовой сценарий захвата власти в стране, объявив о неизбежной оккупации Республики российскими войсками. Реализация т.н. плана «Перамога 2.0.» будет подразумевать не только захват «белорусскими» радикалами плацдарма на одном из вероятных направлений, но и якобы обращение к Западу о необходимости ввода натовских «миротворцев» в Беларусь. Вместе с тем, в случае развития обстановки по подобному сценарию, западными глобалистами будет предоставлен карт-бланш Зеленскому на применение дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России и Беларуси.

В связи с этим, белорусские власти не могут не реагировать на такие угрозы. Поэтому, к мероприятию в Островецком районе привлекаются подразделения Минобороны, КГБ, МВД, СК, МЧС и других госорганов. Отметим, что сценарий учений предусматривает задействование военной и иной специальной техники, усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения проверочных мероприятий.

Очевидно, что своевременные упредительные меры со стороны белорусского военно-политического руководства, в том числе, в отношении объектов критической инфраструктуры являются важнейшим элементом поддержания безопасности в стране в целом.

Николай Крылов