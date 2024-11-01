Норвегия выделит Украине более $118 млн на поддержку ВВС

В частности, выделенные средства будут направлены на закупку оружия и запасных частей для истребителей F-16

СТОКГОЛЬМ, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Норвегии увеличит поддержку Военно-воздушных сил (ВВС) Украины, выделив Киеву дополнительную помощь в размере 1,3 млрд крон ($118,4 млн). Об этом сообщил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам.

По его словам, выделенные средства будут направлены, в частности, на закупку оружия и запасных частей для истребителей F-16. "Противовоздушная оборона требует не только самолетов, но и оружия, а также регулярного технического обслуживания. Необходимо финансирование для эксплуатации и поддержания в рабочем состоянии подаренных самолетов. Необходимо подготовить и обучить пилотов и наземный персонал, как мы это сделали в Дании, и создать комплексную систему поддержки. Норвегия внесет в это свой вклад", - приводятся слова министра на сайте норвежского кабмина.

Министр отметил, что, помимо увеличения поддержки украинских ВВС, Осло также передаст Киеву 130 надувных лодок.

В июле премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил на полях саммита НАТО в Вашингтоне, что королевство передаст Украине шесть истребителей F-16, их поставки начнутся уже в 2024 году.