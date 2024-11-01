Иранский политолог Рухолла Модаббер заявил, что фронт НАТО потерпел поражение

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в зоне специальной военной операции продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения, а украинские военные и наемники из стран НАТО бросают позиции и терпят колоссальные потери. С такой оценкой в беседе с ТАСС выступил иранский политолог и специалист по вопросам безопасности профессор Рухолла Модаббер.

По его словам, ВС Украины "терпят многочисленные поражения и испытывают невообразимую нехватку боеприпасов и личного состава". "Успех России в специальной военной операции очевиден, это подтверждает продвижение ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения. Абсолютно понятно, что фашистский и неонацистский фронт НАТО потерпел поражение", - считает собеседник агентства.

Как отметил Модаббер, "главная цель специальной военной операции на Украине - уничтожение организованной террористической структуры, созданной киевским режимом в координации с США и НАТО".

"Запад и его сторонники терпят значительный ущерб от продвижения российских войск в зоне СВО, поэтому рост антироссийской пропаганды со стороны агентов США и Британии еще раз свидетельствует, что Россия смогла обеспечить стабильность в мире и сломить фашистский фронт НАТО", - отметил эксперт.

29 октября генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВС Украины обрушился под натиском российских сил из-за усталости личного состава и дефицита резервов.