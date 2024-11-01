Норвегия выделит Украине 118 млн. долл. на закупку вооружений и запчастей для F-16

ЦАМТО, 31 октября. Норвегия выделит Украине более 118 млн. долл. на закупку вооружений и запасных частей для истребителей F-16.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Министерство обороны Норвегии.

Как напоминает агентство, в июле премьер Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Он добавил, что начать передачу истребителей планируется в 2024 году. Также в июле Норвегия выделила Украине более 94 млн. долл. помощи на противовоздушную оборону. Как заявил Й.Стере, Норвегия осенью передаст Киеву полностью укомплектованный ЗРК IRIS-T. Также, согласно пресс-релизу правительства страны, Норвегия будет финансировать международные усилия по обслуживанию систем ПВО на Украине.

Как отмечает Минобороны Норвегии, потребность Украины в запасных частях и поддержке для обслуживания самолетов F-16 "значительна". В пресс-релизе также указывается, что помощь, в том числе, пойдет на финансирование военных возможностей Украины на море в рамках коалиции с Великобританией.

В заявлении отмечается, что поддержка предоставляется в партнерстве с союзниками по НАТО и является частью комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

В декабре 2023 года британское Министерство обороны сообщило, что Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море, напоминает агентство.