Журналистка Панченко: украинские солдаты говорят о наступлении на Киев

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинские военные рассказали, что Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении, сообщила киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

"Сегодня разговаривала с украинскими солдатами на передовой. Зеленский запрещает им говорить: "Мы отступаем", — написала она.

По словам Панченко, военнослужащие смеются над такими запретами и предполагают, что впредь им придется говорить, что они наступают на Киев.

"Фронт рушится", — констатировала журналистка.

Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.

Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.