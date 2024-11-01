FT: Китай ввел санкции против крупнейшего американского производителя беспилотников, поставляющего дроны Украине

Источник изображения: topwar.ru

Геополитическое противостояние США и КНР продолжает усугубляться. В ответ на одобрение поставок ударных дронов Тайваню Китай ввел санкции против американской компании Skydio, которая является крупнейшим производителем беспилотников в США, пишет Financial Times.

В материале говорится, что китайские поставщики получили запрет на сотрудничество с Skydio и не могут больше поставлять ей критически важные компоненты, включая аккумуляторы, что привело к значительным проблемам в цепочке поставок американской компании.

В свою очередь, производитель из США, оказавшись в сложной ситуации, активно ищет альтернативных поставщиков и уже обратился за поддержкой к Белому дому.

В статье FT сообщается, что генеральный директор компании Адам Брай провел встречу с заместителем госсекретаря США, чтобы обсудить пути решения проблемы, и подчеркнул, что санкции со стороны Пекина представляют собой попытку ослабить позиции американского производителя и усилить глобальную зависимость от китайских дронов.

Стоит отметить, что ранее Skydio сообщала, что отправила на Украину более тысячи дронов, используемых для разведки. В то же время Киев выразил заинтересованность в модели X10, так как данная версия более устойчива к радиоэлектронной борьбе, что делает её предпочтительной для ВСУ.