Саудовская Аравия заказала еще три корвета испанской разработки

Саудовская Аравия и Испания оформили соглашение о строительстве трех дополнительных многоцелевых корветов класса "Сарават". Как сообщает Navy Recognition, соглашение подписали в Мадриде начальник штаба ВМС Саудовской Аравии генерал-лейтенант Мохаммед Аль-Гариби и начальник штаба испанского флота генерал-лейтенант Антонио Пинеро Санчес.

Напомним, что переговоры с Navantia о поставке Саудовской Аравии первых пяти корветов начались еще в 2015 году. Стороны заключили сделку в июле 2018 года, ее сумма составила 1,8 млрд евро.

Спуск на воду пятого корвета класса "Сарават", Саудовская Аравия Navantia

Корветы для Саудовской Аравии строят на базе проекта "Аванте-2200", адаптированного к требованиям заказчика. В частности, речь идет о возможности применения в экстремальных температурах Персидского залива и об оптимальной стоимости жизненного цикла.

Первые три корвета ("Эль-Джубайль", "Эд-Диръия" и "Хаиль") полностью построили в Испании. Их ввели в строй с апреля по декабрь 2022 года.

Четвертый корвет, "Джизан", спустили на воду в июле 2021 года на верфи Navantia в Сан-Фернандо. Позднее корабль транспортировали на базу имени короля Фейсала в Джидде, где его дооснащали и вооружали боевыми системами. Тут же проходили и испытания корвета. Передача флоту Саудовской Аравии состоялась в декабре 2023 года.

До конца 2024 года планируется ввести в строй пятый корвет, "Унайза", построенный по аналогичной схеме.

Длина корветов класса "Сарават" составляет 104 метра, ширина – 14 метров, полное водоизмещение – 2500 тонн. Корабли развивают скорость до 25 узлов. Автономность – 21 день, дальность плавания – 4500 морских миль.

Вооружение корветов – 76-мм и 35-мм артустановки, противокорабельные ракеты "Гарпун", зенитные ракеты ESSM (боезапас – 32 единицы), 324-мм торпедные аппараты, 12,7-мм пулеметы. Также на борту может базироваться вертолет массой до 10 тонн.