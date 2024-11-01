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Военное обозрение

Зеленский заявил, что Варшава «нашла причину» не передавать ВСУ истребители МиГ-29

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Источник изображения: topwar.ru

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на достигнутые с НАТО договоренности о схеме, согласно которой предполагалось, что Варшава передаст ВСУ советские истребители МиГ-29, поляки «нашли причину» не передавать Украине самолеты.

При этом ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял о готовности передать истребители МиГ-29 Украине, но только при условии, что Запад предоставит польской армии другие самолеты. По словам Зеленского, ему удалось договориться с прежним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о вариантах поставок Варшаве самолетов западного образца, чтобы компенсировать переданные истребители, однако польские власти все равно отказали.

Глава киевского режима также упрекнул польское руководство за отказ по просьбе Киева сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве. Кроме того, Польша отказывает Украине в просьбах передать ВСУ вооружения, которые Варшава закупает для нужд своей армии у Южной Кореи.

Зеленский также посетовал на нежелание Запада поставлять Украине оружие без видимых результатов ВСУ на фронте. Однако глава киевского режима поспешил добавить, что считает такое условие вполне справедливым. Накануне Зеленский объяснял непрекращающееся отступление украинской армии острым дефицитом живой силы и недостаточной поддержкой от западных союзников, по его словам, предоставивших не более 10 процентов от обещанных объемов военной помощи.

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Страны
Польша
Украина
Южная Корея
Проекты
636.3
NATO
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