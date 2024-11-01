На конференции в Лондоне Израиль представил тактическую радиостанцию E-LynX SR

Источник изображения: topwar.ru

Израильская компания Elbit Systems специализируется на создании и модернизации различных видов вооружения и военного оборудования. Сегодня на Международной конференции по сухопутным войскам в Лондоне Израиль представил новейшую тактическую радиостанцию E-LynX SR, разработанную этим производителем.

Об этом сообщает западное издание Army Recognition.

Устройство является тактической многодиапазонной многоканальной программно определяемой радиостанцией для солдат пехотных подразделений. Полностью охватывая все частоты НАТО в диапазонах U, L и S, данный аппарат обеспечивает высокую скорость передачи данных. Он поддерживает когнитивные формы сигналов с анализом спектра, многоэтапное одновременное распространение сигнала и другие передовые технологии.

Станция обеспечивает надежную связь благодаря устойчивости к помехам и информационной безопасности. Рабочие режимы устройства включают в себя, в числе прочего, поддержку совместной работы управляемых и беспилотных аппаратов (MUM-T).

Источник изображения: topwar.ru

E-LynX SR объединяет в себе различные сервисы, обеспечивая одновременную передачу голосовых сигналов в высоком качестве, IP-данных, данных Blue Force Tracking и видео в рамках одной сети. Все это сочетается с интуитивно понятным интерфейсом для пользователей.

Производитель данного устройства Elbit Systems считается крупнейшим оборонным концерном Израиля. Помимо систем связи, он выпускает беспилотники, авионику, РЛС, системы наведения для ракет и артиллерии, а также другую продукцию военного назначения.