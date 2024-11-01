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Военное обозрение

Иран представил аналог израильского «Железного купола»

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Источник изображения: topwar.ru

Иран недавно развернул новую систему противовоздушной обороны Zoubin, известную еще как «Иранский железный купол», отмечает военное издание Army Recognition.

По словам авторов издания, система Zoubin специально разработана для противодействия широкому спектру низковысотных воздушных угроз, которые становятся все более распространенными в современной войне.

Развертывая систему вокруг Тегерана и других стратегических районов, Иран стремится усилить свою оборону от таких угроз, как беспилотники, барражирующие боеприпасы, крылатые ракеты, артиллерийские снаряды, низколетящие истребители и вертолеты. В свете последних событий (удары Израиля) подобное вооружение жизненно важно для Ирана.

Иранская система ПВО Zoubin установлена на шасси грузовика 6x6, что позволяет быстро менять позицию по мере необходимости в зависимости от изменяющихся условий. Эта гибкость сочетается с возможностью защиты на 360 градусов, что обеспечивает широкий охват и адаптивность.

Если верить иранским военным, система Zoubin способна обнаруживать до 100 целей одновременно в радиусе 30 км и может поражать их в радиусе 20 км. Этот ракетный комплекс малой дальности оснащен восьмью ракетами, что позволяет реагировать на несколько угроз одновременно.

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Израиль
Иран
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