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ТАСС

Лавров: требование Зеленского поставить Tomahawk вызвало оторопь в Вашингтоне

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Глава МИД РФ считает, что американские власти будут "бить его по рукам" при попытках втянуть США в войну против России

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Требование Владимира Зеленского поставить ракеты Tomahawk вызвало оторопь в Вашингтоне, американские власти будут "бить его по рукам" при попытках втянуть США в войну против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Мы не можем заниматься гаданием на кофейной гуще, тем более гаданием на той субстанции, которой иногда пользуется [Зеленский]. Но то, что его требование "Томагавков" вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно. Поэтому, я думаю, они прекрасно понимают, с кем имеют дело, - сказал Лавров. - Уверен, что ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его [народ] никаким рискам, они будут бить его [Зеленского] по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть США в войну против России".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы Киева к Вашингтону предоставить дальнобойные ракеты Tomahawk, так называемые мирные планы Зеленского имеют цель скорее и полностью затянуть в войну страны Запада. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Лавров Сергей
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