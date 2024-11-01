Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 31 октября. Правительство Марокко согласовало с бразильской компанией Embraer меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместные проекты в таких областях как коммерческая авиация, оборона и воздушный транспорт.

Как сообщается в пресс-релизе Embraer от 30 октября, меморандум о взаимопонимании подтверждает взаимное стремление укреплять и расширять сотрудничество и инвестиции между Бразилией и Марокко как стран Глобального Юга.

Соглашение между марокканским правительством и Embraer было подписано в ходе 7-й международной аэрокосмической выставки Marrakech Air Show, которая проходит с 30 октября по 2 ноября 2024 года на базе Королевских ВВС в Марракеше.

Напомним, что Военно-воздушные силы Марокко могут стать новым заказчиком самолета ВТА C-390 "Миллениум" бразильской компании Embraer. На странице Kingdom of Morocco Armies в Х (ранее Twitter) 8 октября 2024 года был опубликован кадр из видеоролика Embraer, на котором флаг Марокко показан вместе с флагами других заказчиков C-390 во время конференции C-390 Millennium Users Group 2024.

На конференции также были представлены такие страны, как Бразилия, Португалия, Венгрия, Нидерланды, Австрия, Республика Корея, Чешская Республика, Объединенные Арабские Эмираты и Чили. При этом о продаже KC/C-390 последним двум странам ранее не сообщалось.

Фото подтверждает ранее публиковавшиеся сообщения о визите марокканских специалистов в Португалию для изучения различных аспектов приобретения и эксплуатации С-390, что свидетельствует об интересе к нему со стороны ВВС Марокко.

Самолет C-390 ВВС Бразилии (регистрационный номер PT-ZNG) был представлен в Рабате в марте этого года.

В случае заключения контракта, C-390 заменит самые старые модели C-130 "Геркулес", состоящие на вооружении ВВС Марокко (всего на вооружении состоит 15 самолетов C-130H).

Контракт на поставку до 28 ед. KC/С-390 и их начальную логистическую поддержку командование ВВС Бразилии подписало с компанией Embraer в мае 2014 года. Стоимость соглашения составила 7,25 млрд. риалов (3,26 млрд. долл. на момент подписания). Позднее заказ был сокращен до 19 ед., семь из которых на текущий момент поставлены. Помимо ВВС Бразилии, контракты на поставку C-390 были заключены с ВС Португалии (5 ед.), Венгрии (2 ед.), Нидерландов (5 ед.), Австрии (4 ед.). Самолет был официально выбран для покупки ВС Чехии (2 ед.) и Республики Корея (3 ед.).