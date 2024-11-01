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ЦАМТО

Артподразделения СВ Ирака приступили к применению недавно приобретенных БЛА RQ-20B "Пума-2AE"

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Источник изображения: Фото: militarymachine.com

ЦАМТО, 31 октября. Минобороны Ирака 26 октября сообщило о первом применении Сухопутными войсками страны БЛА RQ-20B "Пума-2AE" для поддержки артиллерии в ходе недавно проведенных учений.

Как сообщает Janes.com, иракские Сухопутные войска на учениях "Огненный орел" использовали беспилотные летательные аппараты совместно с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы TPQ-49.

На учениях к выполнению огневых задач были привлечены три 155-мм самоходные гаубицы M-109, три 155-мм буксируемые гаубицы M-198, три 122-мм буксируемые гаубицы Д-30 и три 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" из 6-го, 9-го и 17-го артиллерийских дивизионов и поддерживались управлением военной разведки.

Во время учений впервые огонь корректировался с помощью БЛА RQ-20B "Пума-2AE". РЛС TPQ-49 привлекалась из состава недавно сформированного 1-го разведывательного батальона.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Минобороны США 14 марта 2019 года объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией AeroVironment соглашения на поставку малоразмерных БЛА RQ-20B "Пума-AE" Блок.2 ("Пума-2AE"/"Пума-AE2") для Вооруженных сил Ирака. Стоимость подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи" контракта составила 17,356 млн. долл. Количество поставляемых БЛА не разглашалось.

О подписании второго контракта на сумму 8,37 млн. долл. Минобороны США объявило 25 сентября 2020 года. Контракт предусматривал поставку ВС Ирака в рамках программы "Иностранные военные продажи" беспилотных авиационных комплексов, программного обеспечения Vampire и Kestral, пусковых установок, обучение применению нового оборудования и логистическую поддержку подрядчика. Количество поставляемых БЛА также не разглашалось.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Продукция
M109
Град РСЗО
Д-30 2А18
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
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