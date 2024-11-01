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ТАСС

Лавров: высказывания Зеленского подтверждают его неадекватность

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Глава МИД РФ не думает, что проблема участия иностранных вооруженных сил в украинском конфликте имеет сейчас какое-то серьезное значение, так как Запад там уже участвует

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Высказывания Владимира Зеленского каждый раз подтверждают его неадекватность как политика и человека. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Зеленский, то, что он говорит, подтверждает с каждым разом его полную неадекватность. Неадекватность и как политика, которым он пытается себя предъявлять, так и неадекватность как просто человека нормального. Это печально", - сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о призыве Зеленского на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте перебросить войска на Украину.

Лавров также не думает, что проблема участия иностранных вооруженных сил в украинском конфликте имеет сейчас какое-то серьезное значение, Запад там уже участвует. "Что касается его [Зеленского] покровителей, его хозяев, мы наблюдаем, конечно же, за теми дискуссиями, которые там идут. Наблюдаем за тем, как здравомыслящие деятели политические требуют сконцентрироваться на собственных проблемах, которых там пруд пруди и в Соединенных Штатах, и особенно в Европе. И вместо этого лидеры Европейского союза пытаются всех построить в одну шеренгу под названием "будем отстаивать Украину до последнего", имея в виду, конечно, украинца. Я не думаю, что проблема участия иностранных вооруженных сил в украинском конфликте имеет какое-то сейчас серьезное значение", - отметил министр.

"Они там уже участвуют, это все прекрасно понимают. И инструкторы, которые фактически наводят соответствующие ракетные вооружения на цели на территории Российской Федерации, без них украинская армия не смогла бы воевать. Всем это все понятно, - добавил глава российской дипломатии. - Поэтому, как они, Запад, я имею в виду, включая Лондон, как они будут дальше распоряжаться своим влиянием на этот режим, меня, честно говоря, особенно не интересует".

"Мы знаем, чего мы добиваемся, мы этого добьемся так или иначе", - заключил Лавров. 

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