Источник изображения: Фото: Фото: Vitaly V. Kuzmin

Вечером в среду стали поступать сообщения о массированном ударе сразу шести самолетов Су-57 российских ВКС по объектам киевского режима в районе Одессы.

Телеграм - канал "Военный обозреватель" отмечает, что в налете также принимали участие модернизированные истребители-бомбардировщики Су-34.

По данным, которые появились в социальных сетях, было произведено более десятков пусков высокоточных ракет.

Отечественные самолеты пятого поколения приспособлены для применения различного вооружения, которое может находиться как во внутрифюзеляжных отсеках, так подвешиваться под крыльями.

Например, сообщалось о ракете класса "воздух-земля" Х-69, которая, как сам "пятьдесят седьмой", выполнена с использованием технологий малозаметности. Это средство поражения способно ликвидировать различные цели, находящиеся за несколько сотен километров. Мощная боевая часть не оставляет шансов уцелеть даже защищенным объектам. По открытой информации, максимальная скорость полета достигает 1000 километров в час.

Лев Романов