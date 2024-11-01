Лукашенко: в 2022 году генералы ВСУ хотели связаться с Путиным и остановить бои

По словам президента Белоруссии, это было в начале 2022 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в начале 2022 года, когда российские войска подходили к Киеву, на связь с ним выходили украинские генералы, которые хотели сдаться в плен в РФ.

"На окраине Киева были [российские] войска. <...> Мне звонили украинские генералы, просили связаться с [президентом России Владимиром] Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен", - рассказал Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам Лукашенко, и сейчас на Украине остались разумные люди, которые хотят завершения конфликта. "Это, прежде всего, вы удивитесь, военные, которые хотят закончить эту бойню", - сказал он.

Лукашенко напомнил, что весной 2022 года к ситуации подключились "весь Запад и Папа Римский", которые просили остановить продвижение российских войск. "Отвели войска от Киева. И что потом? <...> Еще раз поверили. И какой результат?" - сказал он.

Встреча российской и украинской делегации в Стамбуле состоялась 29 марта 2022 года. Принципы будущего соглашения включали в себя обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Киев отказался от договоренностей.