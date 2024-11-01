Зеленский признал нежелание Запада давать оружие без результатов на земле

Украинские и польские солдаты на крыше танка Leopard 2 во время учений на военной базе в Польше.

Он отметил, что будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский признал, что западные партнеры неохотно выделяют Украине военную помощь, если не видят результатов на земле.

"Будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров, ожидать, что они нас будут крепко поддерживать. Потому что в любом случае люди хотят видеть действительно крепкую армию, <...> тогда вас поддерживают. И это факт. <...> Самое главное - это результат", - сказал Зеленский на встрече с главами территориальных общин и районов Закарпатской области. Видео распространила его пресс-служба.

31 октября главком ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре доложил главнокомандующему Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющему Европейское командование ВС США, генералу Кристоферу Каволи о тяжелых боях по всей протяженности линии фронта.

Зеленский неоднократно жаловался, что Киев не получает от своих западных партнеров всей помощи, которую запрашивает, а также, что между одобрением очередных пакетов вооружения и их поступлением украинским военным проходит слишком много времени. Этим он нередко пытался объяснить неудачи ВСУ в зоне боевых действий и возложить ответственность за происходящее на партнеров.

В последнее время Зеленский стал еще активнее настаивать на увеличении поставок военной помощи, в частности дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России, утверждая, что это часть его нового "плана". Как отмечал оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, поведение Зеленского напоминает шантаж администрации американского президента Джо Байдена в разгар предвыборной кампании в Соединенных Штатах, что, по мнению Дубинского, может привести к обратному результату - вызвать раздражение союзников и сделать фигуру Зеленского токсичной.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.