Процессоры AMD нашли в спутниках Starlink

SpaceX начала использовать чипы AMD для спутников Starlink

В корпорации AMD признались, что их процессоры установлены в спутниках Starlink. Об этом сообщает издание PCMag.

О тесном сотрудничестве с корпорацией Илона Маска SpaceX в AMD рассказали в рамках презентации, посвященной квартальному отчету. В компании подчеркнули, что игроки аэрокосмической отрасли начали закупать процессоры AMD Versal. По словам руководителя фирмы Лизы Су, чипы серии Versal недавно отправились в космос вместе с широкополосными спутниками последнего поколения Starlink.

«Этот процессор идеально подходит для приложений, которым требуется низкая задержка, детерминированность и управление в реальном времени», — нашли описание чипа Versal на сайте AMD журналисты PCMag. Автор издания The Verge Шон Холлистер признался, что использование чипов AMD в спутниках Starlink стало для него сюрпризом.

Кроме того, AMD продает процессоры телекоммуникационным фирмам для использования в сетях 5G. Лиза Су также подчеркнула, что второе поколение чипа Versal может обеспечить в 10 раз больше вычислительной мощности.

Журналисты отметили, что SpaceX, по-видимому, работает над созданием собственного процессора. На сайте корпорации нашли несколько вакансий инженеров, которые будут заниматься разработкой полупроводникового оборудования.

В конце октября глава SpaceX Илон Маск рассказал, что ВСУ используют систему спутниковой связи Starlink, поскольку другие средства связи были заглушены или уничтожены. Он назвал спутниковой интернет основным средством связи украинских военных.