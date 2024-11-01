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В Южной Корее начали строить шестую подлодку типа KSS-III

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Компьютерная модель субмарины проекта KSS-III
Компьютерная модель субмарины проекта KSS-III.
Источник изображения: navyrecognition.com

Компания Hanwha Ocean начала постройку третьей дизель-электрической подлодки второй партии класса KSS-III, предназначенной для ВМС Южной Кореи. Как сообщает Naval News, ее планируют завершить к 2029 году.

В среду, 30 октября, на верфи Hanwha Ocean в Кодже состоялась церемония резки стали для производства субмарины, спроектированной с использованием южнокорейских технологий.

ДЭПЛ класса KSS-III, Южная Корея

Hanwha Ocean


Напомним, что контракт на постройку первых двух подлодок класса KSS-III в 2012 году получила компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (сейчас – Hanwha Ocean). Стоимость соглашения составила 1,56 млрд долларов. А в 2016 году ВМС Южной Кореи заказали Hyundai Heavy Industries третью такую подлодку. К настоящему времени в строй введены две из трех ДЭПЛ первой партии.

Южнокорейский флот намерен в общей сложности получить девять подлодок KSS-III тремя партиями.

Первую подлодку второй партии заложили в марте 2023 года. Ее собираются спустить на воду в первой половине 2025 года. В июле 2024-го заложили вторую субмарину, которую планируют построить к 2026 году и приступить к испытаниям.

Субмарины этой серии чуть крупнее первой партии, а также оснащаются бо́льшим количеством деталей и систем собственного южнокорейского производства (до 80% от общего числа). В том числе речь идет о литий-ионных батареях.

Надводное водоизмещение подлодок второй партии класса KSS-III составит 3600 тонн, подводное – 4000 тонн. Длина корпуса – 89,4 метра, ширина – 9,7 метра, осадка – 7,6 метра. Максимальная скорость под водой – 20 узлов, дальность плавания – 10 000 морских миль.

Вооружение субмарин включает шесть 533-мм торпедных аппаратов и установку вертикального пуска на десять ячеек для применения баллистических ракет Hyunmoo-IV-4 с дальностью поражения до 500 км.

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