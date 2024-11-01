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Интерфакс-АВН

Обновлённая версия RuBackup расширяет горизонты резервного копирования - "Группа Астра"

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Группа компаний "Астра"
Группа компаний "Астра".
Источник изображения: ural-sks.ru

Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Компания "РуБэкап" выпустила новую версию системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup, сообщила в четверг пресс-служба "Группы Астра", в состав которой входит компания.

"В новый релиз RuBackup добавлена интеграция с объектным хранилищем TATLIN.OBJECT от российского разработчика и производителя вычислительной техники YADRO, а также платформой Private Cloud от VK Tech, работающими по протоколу S3. Простота и удобство S3-хранилищ делают их идеальным решением для компаний, которые ищут эффективные способы управления своими данными", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, RuBackup 2.3 совместима с системой хранения данных (СХД) TATLIN.BACKUP. Использование этой СХД в связке с RuBackup позволяет обеспечить защиту данных на полностью российском технологическом стеке и хранить оперативные резервные копии на дисковом устройстве экономически наиболее эффективным способом.

Сообщается, что RuBackup 2.3 поддерживает Microsoft Windows Server. Это особенно актуально для компаний, которые продолжают работать с продуктами Microsoft и находятся в процессе перехода на отечественное программное обеспечение. Поддержка зарубежных операционных систем помогает сделать процесс миграции постепенным и при этом обеспечить необходимый высокий уровень сохранности данных и качества сервиса.

"Также в RuBackup 2.3 реализована поддержка системы управления базами данных MySQL, что расширяет возможности пользователей по обеспечению сохранности данных корпоративных решений, построенных на свободном и открытом программном обеспечении. Кроме того, кратно увеличена скорость выполнения резервного копирования для баз PostgreSQL", - информирует пресс-служба.

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