Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи

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Выступая в армянском парламенте, министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян заявил, что у Еревана и Москвы имеются разногласия по некоторым внешнеполитическим вопросам.
Однако при этом у двух стран прозрачные отношения и тесные экономические связи, отметил Мирзоян.
- сказал глава МИД Армении.
Напомним, что армяно-российские отношения стали охладевать после второй Карабахской войны 2020 года, которая завершилась победой Азербайджана и в последующем ликвидацией непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
В Ереване считают, что Россия должна была в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), помочь Армении. Хотя Армения сама не признавала НКР.
В итоге армянские власти стали сближаться с Западом и прежде всего с Францией. А в феврале этого года Ереван заявил о заморозке своего участия в ОДКБ. Глава правительства Никол Пашинян также не исключал полного выхода страны из организации.
Однако на недавнем саммите БРИКС в Казани премьер Армении все же присутствовал, объяснив это тем, что повестка саммита - «проблемы Глобального Юга» - напрямую касается Армении.