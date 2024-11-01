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Военное обозрение

Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи

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Источник изображения: topwar.ru

Выступая в армянском парламенте, министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян заявил, что у Еревана и Москвы имеются разногласия по некоторым внешнеполитическим вопросам.

Однако при этом у двух стран прозрачные отношения и тесные экономические связи, отметил Мирзоян.

Мы не всегда разделяем подходы друг друга, но наши отношения с Россией очень прозрачны, и мы связаны крепкими экономическими узами

- сказал глава МИД Армении.

Напомним, что армяно-российские отношения стали охладевать после второй Карабахской войны 2020 года, которая завершилась победой Азербайджана и в последующем ликвидацией непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В Ереване считают, что Россия должна была в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), помочь Армении. Хотя Армения сама не признавала НКР.

В итоге армянские власти стали сближаться с Западом и прежде всего с Францией. А в феврале этого года Ереван заявил о заморозке своего участия в ОДКБ. Глава правительства Никол Пашинян также не исключал полного выхода страны из организации.

Однако на недавнем саммите БРИКС в Казани премьер Армении все же присутствовал, объяснив это тем, что повестка саммита - «проблемы Глобального Юга» - напрямую касается Армении.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Франция
Компании
ОДКБ
Проекты
2020-й год
БРИКС
1 комментарий
№1
01.11.2024 04:24
Угольный разрез на 50 млн.тн в Якутии и своя ж.д. с морским портом на Тихом. Это вам не пенсам обувь ремонтировать и прихватить все киоски мобильных сетей.
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