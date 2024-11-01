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ТАСС

Зеленский упрекнул Польшу в передаче обещанных МиГ-29 только на словах

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МиГ-29
МиГ-29.
Источник изображения: © AP Photo/ Libkos

Польский президент Анджей Дуда 29 октября заявил, что Варшава не сможет передать Киеву истребители без гарантий защиты воздушного пространства со стороны НАТО и до прибытия более современных самолетов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский упрекнул Польшу в нежелании передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, несмотря на предварительные договоренности.

"МиГ-29 Польша передает только на словах. Украина договорилась с НАТО о направлении в Польшу самолетов альянса, чтобы Варшава смогла передать Киеву старые истребители МиГ- 29. Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет", - сказал он на встрече с главами территориальных общин и районов Закарпатской области.

29 октября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не сможет передать Киеву истребители МиГ-29, о чем стороны договорились в июле, без получения гарантий защиты польского воздушного пространства со стороны НАТО, а также до прибытия закупленных Варшавой на Западе более современных самолетов.

8 июля в офисе Зеленского сообщили, что в соответствии с подписанным в тот же день соглашением о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности польские власти обязываются рассмотреть возможность передать Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (примерно 14 истребителей). Польский премьер Дональд Туск тогда же предупредил Зеленского, что Варшава не сможет передать эти самолеты без помощи союзников по НАТО. 

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