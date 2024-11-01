Лавров назвал шизофреническим "план победы" Зеленского

Эта инициатива не приближает мир в Европе, как и другие его тупиковые формулы, подчеркнул глава МИД РФ

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофреническим так называемый мирный план Владимира Зеленского, он не приближает мир в Европе, как и другие его тупиковые формулы.

"Недавно парламент [Украины] запретил каноническую Украинскую православную церковь. Напомню в этой связи, статья первая Устава ООН требует уважать права человека независимо, как там записано, от расы, пола, языка и религии. Но на это грубейшее нарушение устава русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую, "формулу мира" Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы". Разумеется, ни формула, ни план, ни фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе не приближают мир в Европе", - отметил министр на пленарном заседании II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам Лаврова, стабильность в этой части Евразийского континента будет достигнута только при условии обеспечения "долгосрочных, надежных гарантий в сфере безопасности". "Ну, например, в том виде, как они были изложены в наших инициативах декабря 2021 года и были отвергнуты Западом, - продолжил глава дипведомства. - НАТО уже мало той войны, которую она развязала против России руками незаконной власти в Киеве. Мало ей и всего пространства ОБСЕ. Теперь США и их сателлиты пытаются превратить в арену геополитического противостояния всю Евразию. Альянс записал в свои документы, что угрозы в его адрес исходят также из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Южно-Китайское море, Тайваньский пролив".

Лавров добавил, что Североатлантический альянс вознамерился утвердить свое военное доминирование не только в Европе, но и на востоке Евразии. "НАТО внедряется в этот регион под лозунгом индо-тихоокеанских стратегий, размывая инклюзивные механизмы", - резюмировал он.